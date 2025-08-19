Trafik denetimlerinde bir haftada 2 bin 630 sürücü rapor edildi, 14'ü tutuklandı

Ülke genelinde son bir hafta içinde, 26 kişinin yaralanmasına sebep olan toplam 88 trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 11-17 Ağustos tarihleri arasında 88 trafik kazasının 67’si hasar, 21’i de yaralanmayla sonuçlandı, toplamda 26 kişi yaralandı.

Toplam hasar miktarı 3 milyon 526 bin 205 TL olan ve 23’ü Lefkoşa’da, 21’i Gazimağusa’da, 38’i Girne’de, 5’i Güzelyurt’ta, 1’i de İskele’de meydana gelen kazaların sebepleri ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak 26, dikkatsiz sürüş yapmak 16, kavşakta durmamak 20, yakın takip 14 ve diğer etkenler 12.”

-Trafik denetimleri

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri tarafından aynı dönem içerisinde, ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, kontrol edilen 17 bin 632 araç sürücüsünden 2 bin 630'u çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 273 araç trafikten men edilirken, 14 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“Sürat 867 , mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 156, tehlikeli sürüş 19, dikkatsiz sürüş 64, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 255, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 26, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 75, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 183, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 40, trafik levha ve işaretlerine uymamak 148, trafik ışıklarına uymamak 6, muayenesiz araç kullanmak 68 , sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 79, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 11, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 6, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 10, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 8, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 47 ve 718 diğer trafik suçları.”