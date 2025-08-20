Polis, dün akşam Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza Yeşim Avcı'nın (K-41) yönetimindeki YY 345 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada Şehit Ecvet Yusuf Caddesi kavşağında anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde anayola giriş yaparak karşısında bulunan Şehit Hüsnü Mustafa Sokağı’na geçerken kuzeye doğru seyreden Can Avşar (E-36) yönetimindeki ZD 809 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan YY 345 plakalı araç, kaldırıma çıkarak bir işyerinin duvarı ve cam vitrinine çarptı.

Kazada Yeşim Avcı ile araçta yolcu olarak bulunan Masal Demirtaş (K-4), Murat Demirtaş (E-11), Elif Demirtaş (K-14), Ada Demirtaş (E-15) ve Melek Demirtaş (K-26) ile ZD 809 plakalı araç sürücüsü Can Avşar ve araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım Şimşek (E-28) yaralandı.

Yaralılar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Melek Demirtaş kafa travması nedeniyle genel yoğun bakım servisinde, Masal, Murat ve Elif Demirtaş’ın kafa travması ve beyin kanaması teşhisiyle çocuk yoğun bakım servisinde, Ada Demirtaş kalça kırığı nedeniyle ortopedi servisinde, Yeşim Avcı omurilik ve kaburga kırığı nedeniyle cerrahi serviste, Can Avşar ve Yıldırım Şimşek’in ise acil serviste müşahede altına alındığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.