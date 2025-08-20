Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, bölge ilkokulu ve ortaokulunda öğretmen eksikliğinin yaşanmaması adına görevlendirme yapılması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Dursun Çebi, Dipkarpaz’daki okullarda yıllardır öğretmen eksikliği yaşadığını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklentimiz, bu yıl okullarımızın sorunsuz bir şekilde eğitime başlamasını sağlamaktır” dedi.

Dipkarpaz’da 250 öğrencili ilkokul ve 70 öğrencili ortaokul bulunduğunu ifade eden Çebi, “Her eğitim yılı başında kamu tarafından öğretmen atamaları yapılıyor, fakat mevcut yasa boşluklarından dolayı öğretmenler çoğu zaman Dipkarpaz’a gelmeden tayinlerini başka bölgelere alabiliyor. Bu nedenle öğrencilerimiz aynı dönemde defalarca öğretmen değiştirmek zorunda kalıyor. Bir öğrencinin bir eğitim sezonunda 7-8 öğretmen değiştirdiği gerçeği, burada yaşanan eğitimsizliğin en çarpıcı göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Sık öğretmen değişimi ve eksikliğinin çocukların geleceğini doğrudan etkilediğini söyleyen Çebi, “Bizim tek isteğimiz, çocuklarımızın da ülkedeki diğer çocuklarla eşit şartlarda eğitim alabilmesidir.” dedi.

Dursun Çebi, bölgede yapılan lojmanlardan Dipkarpaz’da görev yapmayan öğretmenlerin faydalandığını savundu.