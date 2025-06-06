Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Serdar Denktaş, “Siyasete dönüş kararı alıp, yeni parti kurma girişimlerini başlattığım günden itibaren, belli mihraklar tarafından yönlendirildiği çok açık olan kişilerce, şahsıma yönelik saldırıların arttığını, ve bu iddiaların genellikle troller tarafından desteklenerek hakkımda bir kez daha olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığını görmekteyim” ifadelerini kullandı.

“Bu saldırılar ve mesnetsiz iddialar, bu açıklamayı yapmamı zorunlu kılmıştır” diyen Denktaş, açıklamasına şöyle devam etti:

“Söz konusu şahısları, iddialarını mahkeme önünde ispat etmeye davet ediyorum. Yapılan bu saldırılara sessiz kalmayacağımı ve gerekli hukuki işlemleri başlatacağımı siz değerli vatandaşlarımızın bilgisine sunarım.”