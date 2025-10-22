“KIBRIS TÜRK HALKI RAHAT BİR NEFES ALDI”

SÖZCÜ Tv’de İpek Özbey’in Nokta Atışı programına canlı bağlantı ile katılan TAM PARTİ Kurucusu Serdar Denktaş, seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkına rahat bir nefes aldırdığını belirtti. Seçim sonuçlarının doğru okunması gerektiğini ifade eden Denktaş, “Bu seçimlerle Kıbrıs Türk halkı ‘biz burada varız, var olmaya devam edeceğiz’ mesajını vermiştir” dedi. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs Türkü’nün yıllardan beri gasp edilen haklarını dünyaya anlatacağına ve Türkiye ile çok iyi ilişkiler kuracağına inancının tam olduğunu ifade eden Denktaş, Kıbrıs Türkü’nün kim olduğu konusunda yıllardan beri yapılan ayrımın sadece kutuplaştırmak ve ayrıştırmak için olduğunu vurguladı. “Kıbrıs Türkü bizim için nerede doğmuş olursa olsun, bu topraklarda gözlerini yumacak her ferttir. Artık bunu dünyaya duyurmanın vakti geldi” diye konuştu.

“TÜRKİYELİ-KIBRISLI AYRIMI SON BULMALI”

Son yıllarda Türkiyeli Türk-Kıbrıslı Türk ayrımının oy devşirme amaçlı bir kutuplaştırma olduğunu ifade eden Denktaş, bunun topluma büyük zarar verdiğini, son beş yılda da bu durumun doruğa çıkmasından duyduğu rahatsızlığı belirtti. “Mehmetçik ile mücahit burada kol kola şehit düştü, bu toprakları vatan yapmak için. Bugün bu insanların çocukları ve torunları birlikte bu ülkeyi daha ileriye götüremeyecek, var mı böyle bir şey? Bizim insanımız anavatanına bağlıdır, Türkiye’siz hiçbir şey yapılamayacağını bilir. Fakat bu ayrıştırma, insanımızın anavatanı ile olan bağlarının zayıflamasına sebep oluyor” diye konuşan Denktaş, bu ayrıştırmanın bitmesi gerektiğine dikkat çekti.

“1571’DEN BERİ ADADAKİ TÜRK VARLIĞINI BİZ KORUDUK”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra, bir kurtuluş mücadelesi vererek, 20. Yüzyılda kurulan, ikinci Türk devleti olduğunu vurgulayan Denktaş, MHP Lideri Bahçeli’nin sözlerini eleştirerek, “Dünya ve Türk devletleri bizi tanımayabilir. Hepsinden daha Türk’üz. 1571’den beri Kıbrıs Adası’ndaki Türk varlığını da koruyan bizleriz. Bunun unutulmaması gerekirdi. Biz ne Türk’lüğümüzden vazgeçeriz, ne de Kuzey Kıbrıs’ımızdan vazgeçeriz. Bunu bütün halk böyle bilmelidir. Çünkü bizim için Türkiye, 85 milyonluk Anadolu’dur, başka hiç kimse değildir” diyerek Bahçeli’nin açıklamalarının çok talihsizce olduğunu söyledi.