(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanından 61 Afganistan uyruklu şahsın yasa dışı bir şekilde ülkeye getirilmesiyle ilgili tutuklanan Jabir Hussain Mughal (E-36), Resa Budak (E-37), Muhammad Munir (E-33) ve Anees Ali Khan (E-43) yarım kalan teminat duruşması için dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada savunma kefil tanıklar dinletti.

Yargıç Şevket Gazi, Resan Budak’ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 500 bin TL nakit teminat yatırmasına, 3 kefilin 2’şer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, diğer 3 zanlının ise bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Zanlılar 2 Ekim tarihinde tutuklanmıştı. Polis müfettişi Hüseyin Zaifer mahkemede zanlı Budak'ın muhaceret yasasına aykırı hareket, insan kaçakçılıgı,askeri yasak bölgeyi ihlal,para kambiyo yasasına aykırı hareket, rüşvet ve görevi kötüye kullanma, zanlılar Mughal ile Khan'nın KKTC'de ikamet izinsiz olarak kalma,insan kaçakçılıgı ve askeri yasak bölgeyi ihlal, zanlı Munir'in ise askeri yasak bölgeyi ihlal ve insan kaçakçılıgı suçlarından methalder olduklarını söylemişti.

Zaifer, Ercan’da sivil hizmet görevlisi olarak çalışan Resa Budak’ın 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde 10 farklı seferde 41 bin dolar rüşvet karşılığında 15’i 18 yaşından küçük 61 Afgan uyruklu kişinin ülkeye kayıtsız girmesini sağladığını belirtmişti. Zaifer, Jabir Hussain Mughal’ın kişi başı 300 dolar, Muhammad Munir’in 200 dolar, Anees Ali Khan’ın ise bin TL ve tespit edilemeyen miktarda benzin parası karşılığında ülkeye giriş yapan 61 Afganı Ercan’dan alarak, Güney Kıbrıs’a yasa dışı geçmelerini sağladıklarını açıklamıştı. zanlılar geçtiğimiz hafta Cuma günü mahkemeye çıkarılmış, tutuklu yargılanmaları talep edilmişti.

Mahkeme, teminat duruşmasını 21 Ekim’e ertelenişti.