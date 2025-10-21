Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM) Kurucusu Serdar Denktaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra yaptığı açıklamaları “talihsiz” olarak nitelendirdi.

TAM Parti’den verilen bilgiye göre, Denktaş, Bahçeli’nin sözlerinin bir KKTC vatandaşı olarak kendisini “derinden yaraladığını” söyledi. “Halkımız, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden daha yüksek bir katılımla sandığa gitmiş ve iradesini göstermiştir” ifadelerini kullanan Denktaş, KKTC halkının iradesine saygı duyulması gerektiğini belirtti. Denktaş, “Önce anavatan halkımızın iradesine saygı duymalıdır ki; sonra başka ülkelerden aynı saygıyı görebilelim” dedi.

“KKTC var oldukça Türkiye, bölgede ve Akdeniz'de güçlü olacaktır.” diyen Denktaş, “İki devlet” ile kastedilenin KKTC’yi feshetmek ve ada üzerinde Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin iki devlet olarak bulunması ise, bu yaklaşıma halkın olumsuz cevap vereceğini kaydetti.

Denktaş, MHP lideri Bahçeli hariç, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, tüm yetkililerden KKTC halkı ile Cumhurbaşkanı Erhürman'a tebrik ve kutlama mesajlarının geldiğine dikkati çekti.