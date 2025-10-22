"Konuşulması gerekenler makam ve ilişkilerin gerektirdiği ciddiyete uygun yerlerde konuşulacak"

Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, seçimlerle ilgili birçok söz söylendiğini ancak konuşulması gereken konuların, makamın ve ilişkilerin gerektirdiği ciddiyetle, konuşulmaya uygun yerlerde konuşulacağını belirtti.

Erhürman, "Bu noktaya nasıl geldiğimizi biliyoruz. Bundan sonra da, aynı şekilde, sabırla, soğukkanlılıkla, sebatla ve kararlılıkla, herhangi bir söze yanıt verme gailesine kapılmadan ama diplomasi ve diyalog çerçevesinde gerekli bilgilendirmeleri yapmaktan da asla imtina etmeyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçim döneminde olduğu gibi sonrasında da söylenenleri dinlemeye devam ettiğini kaydetti.

"Uzun bir süreden beri ilk defa bu kadar rahat uyudum”. “Sevinçten ağladım”. “Çok uzun bir süreden beri bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum” gibi cümleler duyduğunu kaydeden Erhürman, "Hem de şu partiden, bu partiden, şu kesimden, bu kesimden değil, halkımızın tüm kesimlerinden" dedi

Kendisini en çok etkileyen cümlenin ise "Oğlum bana telefonda, burada yaşamaya karar vermiştim ama bugün kararımı değiştirdim; ülkeme geri döneceğim dedi" olduğunu kaydeden Erhürman, birinci hedefini birinci günden gerçekleştirmiş olabileceğini vurguladı.

Erhürman şöyle devam etti:

"Mutsuzluğa, umutsuzluğa teslim olmayacağız demiştik. İnsanlarımızın yüzlerinin gülüyor olması benim en büyük gururum. Umutsuzluğu siz yendiniz. Mutsuzluktan mutluluğa giden yolu siz açtınız. Bu halkın öz güvenini siz güçlendirdiniz. Kararı siz verdiniz. Sizinle birlikte yürümüş olmak ve her gün daha da çoğalarak bu halk için hep birlikte çalışacağımızı bilmek onur veriyor, güç veriyor"

Sorumluluğunun bilincinde olduğunu kaydeden Erhürman, "Sözümü yineliyorum: Bu halk yeniden, kendisiyle, ülkesiyle ve kurumlarıyla gurur duyacak" dedi.