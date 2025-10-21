Mesarya Belediyesi, Korkuteli Atatürk Caddesi’nde yağmur suyu drenaj ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında 230 metre uzunluğundaki güzergahta çift yönlü kaldırım düzenlemesi yapılırken drenaj hattı, su şebekesi ve telefon hattı altyapısı da yenileniyor.

Mesarya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin önlenmesi, yağmur suyunun daha rahat tahliye edilmesi ve güvenli yaya yollarının oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada, vatandaşların güvenli, düzenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için yatırımların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.