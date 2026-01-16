Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), hükümetle Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlık eğitimiyle ilgili kaosu yasallaştırma çabasına girdiğini, sağlıkta felaketin kapıda olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’nın bu haliyle yasallaşmaması için her türlü eyleme ve direnişe hazır olduğunu bildirdi.

Birlik, yazılı açıklamasında, uzmanlık eğitiminin Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından değil Sağlık Bakanlığı ve meslek örgütleri tarafından düzenlenmesi, bu konuda YÖDAK’ın yetkilerinin tartışmaya açılması gerektiğini kaydeti.

YÖDAK tarafından izin verildiği söylenilen alanlarda asistan alımı için herhangi bir kriter belirlenmediğini, duyuru yapılmadığını, sınav yapılmadığını savunan Serbest Çalışan Hekimler Birliği, bu durumun Anayasa’nın ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Tıpta uzmanlığın, akademik bir unvandan ziyade klinik bir yetkinlik olduğunu kaydeden Serbest Çalışan Hekimler Birliği, “Dünyadaki ve Türkiye’deki başarılı örnekler (TUS gibi), uzmanlık eğitiminin merkezi, tarafsız ve standart bir sınavla yapılmasını şart koşar” açıklamasında bulundu.

-“Sorun yalnızca sınavın nasıl yapılacağıyla ilgili değil”

Sorunun yalnızca sınavın nasıl yapılacağıyla ilgili olmadığını da belirten Serbest Çalışan Hekimler Birliği, şöyle devam etti:

“Uzmanlık eğitiminde minimum gerekliliklerin 3 bacağı vardır. Fiziki alt yapı ve eğitici hocaları temin etseniz bile üçüncü bacak olan hasta sayısı ve çeşitliliğini KKTC'deki nüfus ile sağlamanız mümkün değildir. Bu nedenle Tıp-İş ve KTTB’nin sanki yeterli sayıda ve çeşitlilikte hasta varmış gibi sadece sınava odaklanmalarına anlam veremiyoruz.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak yasanın bu haliyle geçmemesi için her türlü eylem ve direnişe hazır olduğumuzu bildiririz.”