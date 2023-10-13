Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, çemberin iptal edilerek trafik ışıklarının konulduğu Hirondel kavşağının ve trafik ışıklarının kullanımıyla ilgili bilgiler verdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şenkul’un vatandaşların trafikte sıkıntı yaşamaması ve trafiğin daha rahat hareket edebilmesi amacıyla verdiği bilgiler şöyle:

“Belediye önündeki ışıklar ile ilgili faydalı olacağını düşündüğümüz bazı bilgileri vermek istiyoruz.

Çatalköy (doğu) yönünden geldiğiniz zaman sol şeridi alıp Lefkoşa (güney) yönüne gidecekseniz orada kontrollü çıkış yani: Sağ taraftan gelen yok ise beklemenize gerek yoktur.

Lefkoşa’dan, Çatalköy’e gitmek için her 2 şeridi de kullanabilirsiniz.

Sağ şerit sadece Çatalköy(doğu)yönüne, sol şerit ise 3 yöne de çalışmaktadır.

Ata Tower yanındaki yol sabah 07.00’dan 19.00’a kadar trafiğe kapalıdır o yüzden o noktadan kavşağa katılmak mümkün değildir.

19 Mayıs Koleji’nden okul çıkış saatinde doğuya gidecek olanlar, Serdarlı devamında Hilal Sokağı takip edip trafik polisi kontrolünde doğu yönüne gidebilecektir.

Lütfen bu bilgileri mümkün olduğu kadar yayalım ki, kavşak geçiş süreleri daha da azalsın.”