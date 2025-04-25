Okullarda başörtüsü kullanımına ilişkin Disiplin Tüzüğü’nde yapılan düzenlemelere karşı eylemler 10’uncu gününde devam ediyor.

Sendikaların “eylem ateşi” bugün Cumhuriyet Meclisi önünde yakıldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) öncülüğünde ve yaklaşık 100 örgütün desteğiyle gerçekleştirilen eylemin bugünkü organizasyonu, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Baraka Kültür Merkezi tarafından yapıldı.

Eylemde Basın-Sen’in organizasyonunda çeşitli yayın organlarından gazeteciler ortak canlı yayın yaptı.

Sol Anahtarı tarafından müzik dinletisi, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından ise şiir dinletisi gerçekleştirildi.

“Geçit Yok” sloganıyla yapılan eylem, Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan’ın konuşmasıyla başladı. Atan, Kıbrıs Türk halkına dört taraftan saldırı olduğunu savunarak, bu ülkenin laik, demokratik yapısına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. “Bilsinler ki bu ateş sönmeyecek.” diyen Atan, Başbakan’ a “tüzüğün geri çekilmesi” çağrısında bulundu.

Baraka Kültür Merkezi’den Nazan Şansal ise, iki haftadır her şehirde ateşler yakıldığını ve “Kıbrıs laiktir, laik kalacak” denildiğini hatırlattı. Kıbrıs Türk halkını bölmeye çalışanlar olduğunu söyleyen Şansal, çocuklarına kendi büyüklerinin bıraktığı gibi hoşgörü, sevgi ve saygı bırakacaklarını kaydetti. Şansal, kız çocukların bedeni üzerinden istismara izin verilmeyeceğini vurguladı.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Eş Başkanı Taner Öncül ise, sanatın üretmek, direnmek olduğunu vurgulayarak, “Hep direndik, hep direneceğiz. Yüreklerimizdeki ateş asla sönmeyecek. Mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı ise, Kıbrıs Türk halkının babasını, amcasını bugünler için şehit vermediğini belirterek, Kıbrıs insanının her zaman laik kalacağını vurguladı. Bilimin yolundan ilerlenmesinin önemine işaret eden Kofalı, “Biz çocuklarının başını örtmeyiz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal ise, verilen mücadeleyi selamladı. “Geçit Yok. Bu tüzüğü geri çekeceksiniz.” diyen Aysal, kendilerinin barıştan, çevreden, eşitlikten, adaletten laiklikten, ve öğretmenden taraf olduklarını belirtti.

Gazeteciler sahneye çıkmadan önce söz alan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de, “Özgür basın susturulamaz.” diyerek, gazeteciler olarak bir tek anne-babalarının önünde eğileceklerini söyledi.

Sol Anahtar ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin performansının ardından gazeteciler sırayla sahneye çıkarak konuşmalar yaptı. Gazeteciler, siyasi parti, sendika ve örgüt temsilcilerini de sahneye davet ederek, söz verdi.