İskele'de Unimar çemberi ile Lokum çemberi arasında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Yiğit Uzun, yönetimindeki YF 712 plakalı salon araç ile batıdan doğuya doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelen Alnas Alnawas yönetimindeki UL 543 plakalı cip araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsünün kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürerken, polisin soruşturması devam ediyor.