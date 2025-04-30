Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ), akademik başarıyı teşvik etmek ve öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmak amacıyla her akademik yıl öncesi düzenlediği burs sıralama sınavı, 10 Mayıs Cumartesi yapılacak.

GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki akademik dönemde (2025-2026) yüksek eğitime başlayacak, KKTC liselerinden mezun ya da mezun durumunda olan tüm öğrenciler (KKTC uyruklu) ile lise eğitimini kesintisiz KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta eğitim kurumlarında tamamlamış, TC ve diğer ülke uyruklu öğrencilere yönelik düzenlenen sınavda; aday öğrenciler, çeşitli burs kategorilerinden yararlanabilmek için sınava girecek.

Yapılan açıklamada, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak burs sıralama sınavının; GAÜ Merkez Kampüsü'nde Freedom Binası'nda gerçekleştirileceği duyurulurken, sınav giriş başvurusunu henüz tamamlamayan adayların; kibrisaday.gau.edu.tr sayfasından veya 0548 870 87 17 telefon numarası üzerinden işlemlerini tamamlayabileceği bilgisi de verildi.