Başkent Lefkoşa’da, adına kayıtlı olan 9mm çapında tabanca ile tabancaya ait canlı mermi ve av tüfeğini kanunsuz olarak tasarrufunda bulunduran şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da, S.A.’nın (E-61) adına kayıtlı olan 9mm çapında tabanca ile tabancaya ait 25 adet 9mm çapında canlı mermi ve av tüfeğini, tasarruf izinleri olmadığı halde kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu”ndan tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.