Sendikalar, Disiplin Tüzüğü’ne karşı cuma günü tam gün uyarı grevine gitti ve akşam saatlerinde yürüyüş düzenledi.

100’e yakın örgüt ve bazı siyasi partilerin desteğiyle akşam saatlerinde eski Peyak binası önünde buluşan kalabalık, yürüyüşe geçti ve Kuğulu Park önünde toplandı.

Yürüyüşe sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Bazı sendika başkanları ile Birlik başkanlarının konuşma yapttığı eylemde, “geçit yok” pankartları taşındı. Disiplin Tüzüğü’nün geri çekilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyası da sürüyor.