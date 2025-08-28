Çalıştığı işyerinden para çaldığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Haspolat’taki bir işyerinde satış temsilcisi olarak çalışan M.C.(E-35),

Eylül-Kasım 2024 döneminde, satış karşılığı temin ettiği 583 bin 308 TL nakdi, şirket muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdi.

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu şahıs, bugün Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

-İkamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı. Söz konusu şahıslar aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.