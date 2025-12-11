Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, şiddetli yağışların hasar verdiği Kozanköy’de incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı

Dikmen Belediye Başkanı Çelebi: “İki yıllık yağış; belki de bir-iki günde yağdı. Temizlik, yol bakım, onarım ve hane halkına yardım konusunda çalışmalar devam ediyor”

Ülkede etkili olan şiddetli yağışlar ve sel baskınlarının hasar verdiği Dikmen, Akçiçek, Alemdağ ve Kozanköy’de, yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Su baskınına uğrayan evler, iş yerleri ve sokaklarda; ekiplerin temizlik, yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Çamur ve molozların temizlenmesinin yanı sıra, altyapıda meydana gelen arızaların giderilmesi için de ekipler görevde.

- Çavuş, Kozanköy’de incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, şiddetli yağışların hasar verdiği Kozanköy’de incelemelerde bulundu, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Şiddetli yağışların özellikle dağ eteklerinden gelen debiyi artırmasıyla Kozanköy’de yol çökmeleri, taşkınlar ve çevresel hasarlar yaşandığını belirten Çavuş, Bakanlık birimlerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu söyledi.

Çavuş, altyapı onarımlarının en kısa sürede tamamlanması ve bölgenin yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

- Çelebi: “Bölge çok ciddi yağış aldı”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de; bölgede temizlik, yol bakım, onarım ve hane halkına yardım konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bölgenin çok ciddi yağış aldığını kaydeden Çelebi, Dikmen Belediyesi'nin sorumluluk alanının Beşparmak Dağları'nın güney yamacının bulunduğu yerler olduğunu dile getirdi.

Çelebi, “Bölgemiz daha dik olduğu için sel suları bölgemizi daha erken terk edebiliyor ancak ardında bir sürüde hasar bırakıyor.” diye konuştu.

Çelebi, 2010’dan sonra yağmur suyu tahliye kanalını yeniden inşa etmeye başladıklarını ancak dere yapımında ciddi engellemelerle karşılaştıklarını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Buradaki çalışmaların tamamlandığını dile getiren Çelebi, “Dikmen içinden geçen iki kilometreye aşkın bir kanalımız var. Belediye bu çalışmayı yapmasaydı, sonuçlarını düşünemiyorum...” dedi.

- “İki yıllık yağış; belki de bir-iki günde yağdı”

“İki yıllık yağış; belki de bir-iki günde yağdı.” diyen Çelebi, geçmişte Ağırdağ'da üç-dört saat içinde bir yıllık yağışın üç katı yağış olduğunu anımsattı.

Çelebi, bölgenin dağ yamacında olmasından dolayı aşırı yağışlardan çok etkilendiğini dile getirdi.

Hem Dikmen, hem Boğazköy hem de Ağırdağ bölgesinde, selin geldiği noktalarla ilgili proje hazırladıklarını anımsatan Çelebi, “Bütün her şeyimizi hazırladık ve halkla buluştuk. Ancak ciddi karşı duruşlar sergilendi. Bu bölgelerde kanalları oluşturamadık.” ifadelerini kullandı.

- “Yarından itibaren hasar tespit çalışması yapılacak”

Sahada ekiplerin temizlik çalışmalarına devam ettiğini belirten Çelebi, yarından itibaren hasar tespit çalışmasının yapılacağını söyledi.

Genel olarak 1000-1500 civarında evin selden etkilendiğini kaydeden Çelebi, en çok 300-400 civarında evin ise selden ciddi zarar gördüğünü dile getirdi.

Merkezi hükümetin belediyelerle işbirliği yapması gerektiğini ifade eden Çelebi, “İş birliği yapılırsa bu sorunlar çözülecek.” dedi.

Belediye’nin dere konusunda yalnız kaldığını belirterek eleştirilerde bulunan Çelebi, kendi öz kaynaklarıyla 6-7 kilometrelik kanal yaptıklarını söyledi

- Vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi

Dikmen, Akçiçek, Alemdağ, Kozanköy’de yaşayan bölge sakinleri ile bazı muhtarlar TAK’a konuştu, yaşanan mağduriyetleri dile getirdi.

Dikmen’de yaşayan Tahir Sancak isimli vatandaş, yağmur şiddetli yağdığı zaman biz bu sıkıntıları hep yaşadıklarını söyledi. 20 yıl önce bulunduğu mahalleye taşındığını ifade eden Sancak, sel sularından dolayı beşinci kez evini su bastığını kaydetti.

“Bu sorunun çözülüp, insanların rahata kavuşması gerekiyor.” diyen Sancak, yaşadıklarının evlerini satma durumuna getirdiğini belirtti.

2009’dan bu yana Dikmen’de yaşadığını belirten Ayşe Onbaşı Çelebi de, selden dolayı ikinci kez mağduriyet yaşadıklarını kaydetti. “Başkanımız elinden geleni yaptı. Bu bölgeden bir dere geçirilmesi planlanıyordu. Ancak maalesef mal sahipleri izin vermediği için yapılamadı.” diyen Çelebi, yetkililerin konuya el atmasını istedi.

Selden dolayı bölgede birçok kişinin mağdur olduğunu ifade eden Çelebi, her yağmur yağdığında büyük bir korku yaşadıklarını dile getirdi.

Şükrü Narinç ise selden dolayı ikinci kez mağduriyet yaşadıklarını belirterek, “Çok kötü vurdu bizi… Sel suları evin içine girdi.” dedi. Narinç, Belediye’nin de yardımıyla evinde temizlik çalışması yapıldığını dile getirdi.

- Akçiçek

Akçiçek Muhtarı Ali Kinsiz de, sel sularından dolayı bölgede mağduriyetler yaşandığını dile getirdi.

Kullanılmayan bazı yapıların yıkıldığını ve bazı evleri su bastığını kaydeden Kinsiz, belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Akçiçek sakinlerinden Salih Tabur da, selden dolayı evinin kısmen etkilendiğini dile getirdi. Köyde kullanılmayan iki evin yıkıldığını belirten Tabur, “Değişik yıllarda üç kez sel mağduriyeti yaşadık ancak en şiddetlisi buydu... Böylesini hiç yaşamadık, çok kötüydü.” dedi.

- Alemdağ

Alemdağ Muhtarı Ömer Tabur, dağdan gelen yağmur sularının mağduriyete neden olduğunu dile getirdi.

Sel suları nedeniyle alt yapının büyük bir zarar gördüğünü dile getiren Tabur, bölgede ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Alemdağ sakinlerinden İbrahim Uğurlu (Postacı) da, dağdan gelen sel sularından dolayı mandırasının etkilendiğini kaydeti. Uğurlu, ilk kez böylesi bir olay yaşadıklarını ifade etti.

- Kozanköy

Kozanköy Muharı Serkan Alkanat, selden dolayı köyde mağduriyet yaşandığını belirtti.

“50 yıldır bu köydeyiz ve böyle bir şey hiç görmedik.” ifadesini kullanan Alkanat, yolların ve evlerin hasar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu söyledi.

Hasar tespit çalışmalarını yapılacağını kaydeden Alkanat, ilk kez böyle bir olayın başlarına geldiğini dile getirdi.