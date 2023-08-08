Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi üyeleri, Erenköy Direnişi'nin 59. yıl dönümü dolayısıyla Topel'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlediği anmada Kur'an-ı Kerim okundu

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, bir mihenk taşı olan Erenköy Direnişi'nin yıl dönümünde huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Bundan sonraki süreçte de dirayeti, toprağı ile anavatanına bağlılığı yolunda ilerlemek de bizlere düşmektedir"

İstanbul, 8 Ağustos 23 (TAK): Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'taki uçuşu sırasında Rumlar tarafından uçağının düşürülmesi sonucu 1964'te şehit edilen, Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, İstanbul'da mezarı başında anıldı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi üyeleri, Erenköy Direnişi'nin 59. yıl dönümü dolayısıyla tüm şehitler için Edirnekapı Şehitliği'nde anma düzenledi.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Bilge Eray, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile çok sayıda Kıbrıs gazisinin katıldığı programda, Topel'in kabrine çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunduğu anmada konuşan Demirel, Erenköy Direnişi'nin 59. yıl dönümünde Cengiz Topel'in mezarı başında bulunmaktan onur ve şeref duyduğunu belirtti.

Başkonsolos Demirel, Topel'in uçağının düşmesinin ardından uğradığı ağır işkenceler neticesinde hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Bu, Kıbrıs Türk halkının yüreğinde çok büyük derin yaralar açmıştır. Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, bir mihenk taşı olan Erenköy Direnişi'nin yıl dönümünde huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Bundan sonraki süreçte de dirayeti, toprağı ile anavatanına bağlılığı yolunda ilerlemek de bizlere düşmektedir." diye konuştu.