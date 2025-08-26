Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 11.489,07 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazanarak 11.477,80 puanla kapanış rekoru tazeledi. Endeks, dün gün içinde ise 11.519,64 puanla rekor seviyeyi gördü.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,27 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.489,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,37 ile inşaat oldu.