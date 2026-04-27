Kamalı Haber

METEHAN’DAN İZİNSİZ GEÇİŞ

Gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçen Gamze Ercantan, “Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ve KKTC Topraklarından izinsiz ayrılma" suçlarından askeri mahkemeye çıkarıldı.

POLİS OLGULARI AKTARDI

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Selma Türkmen mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 25 Nisan 2026 tarihinde saat 22:45 raddelerinde Metehan Sınır Kapısının Kontrol Noktasında kullanımında bulunan KY 958 plakalı Range Rover marka araç ile gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC'den Güney Kıbrıs’a Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal edip yetkili makamlardan izinsiz KKTC topraklarından ayrıldığını söyledi. Polis, zanlının 26 Nisan 2026 tarihinde saat 05:00 raddelerinde Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye geçmek istediği esnada tespit edildiğini, aynı gün Gönyeli Polis Karakoluna ileri soruşturma için celp edildiğini kaydetti. Polis, zanlının suçunu kabul eder niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini ancak dava tebliğinde ise suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

AVUKATINDAN SAVUNMA

Zanlının avukatı ise müvekkilinin KKTC vatandaşı ve iş kadını olduğunu belirtti.

TUTUKSUZ YARGI KARARI

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.