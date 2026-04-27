26.04.2026 tarihinde, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, kullanımındaki araç içerisinde şüpheli olarak görülen Y.E.B. (E-24)’nin üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü ile 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 600 ABD doları ile 70 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.A.R. (E-24)’nin Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 7 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.