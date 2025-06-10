Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili ve Milletvekili Ahmet Savaşan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan ve içinde 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine düzenlediği saldırıyı kınadı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Savaşan açıklamasında, sivillerin ve insan hakları savunucularının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun bu tür saldırılara karşı sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

İnsani yardımların engellenmesinin, savaş hukukuna ve insanlık değerlerine aykırı olduğunu belirten Savaşan, Gazze’deki masum insanların yaşadığı dramın bir an önce sona ermesi için tüm dünyanın ortak sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.