Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, hayat pahalılığına ilişkin düzenlemenin toplumsal uzlaşı temelinde yeniden ele alındığını belirterek, “Daha kapsayıcı bir yol haritası belirlemek için çalışıyoruz” dedi.

UBP’den verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Savaşan, sürecin çok boyutlu bir istişareyle yürütüldüğünü kaydetti.

Konunun UBP grup toplantısında ele alındığını ve ardından hükümet ortaklarıyla da ortak grup toplantısı yapıldığını belirten Savaşan, kısa süre içinde UBP Merkez Yönetim Kurulu’nun toplanarak kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştireceğini söyledi.

- “Farklı görüşler demokratik sürecin parçası, geri bildirimler dikkate alınıyor”

Savaşan, yürütülen süreçte halktan gelen geri bildirimlerin dikkate alındığını ifade ederek, farklı kesimlerin görüşlerinin demokratik sürecin önemli bir parçası olduğunu ve bu katkıların daha geniş kabul gören, sağlıklı çözümler üretilmesine imkân sağladığını söyledi.

- “Çalışmalar geri adım değil, uzlaşı kültürünün doğal bir gereği”

Hayat Pahalılığı ile ilgili Meclis’e sunulan düzenlemelerin beklenenden daha geniş bir toplumsal tartışma oluşturduğunu belirten Savaşan, bu nedenle sürecin yeniden ele alındığını ve paydaşlarla temasların sürdüğünü kaydetti.

Hükümetin koalisyon ortakları, muhalefet, sendikalar ve ekonomik örgütlerle diyalog halinde olduğunu söyleyen Savaşan, yapılan çalışmaların geri adım değil, katılımcı yönetim ve uzlaşı kültürünün doğal bir gereği olduğunu dile getirdi.

- “Daha dengeli bir geçiş modeli üzerinde çalışılıyor”

Savaşan, yeni düzenlemenin Ocak ve Temmuz aylarında ödeme yapılmasını öngören mevcut sistemi esas aldığını belirterek, ödeme zamanlamasında daha dengeli bir geçiş modeli üzerinde çalışıldığını, süreçte herhangi bir hak kaybı öngörülmediğini ifade etti.

- “Öncelik ortak akıl ve uzlaşıyla hareket etmek”

Tüm siyasi aktörlerin yapıcı katkısının önemine dikkat çeken Savaşan, Meclis çalışmalarının daha sağlıklı ilerlemesi için diyalog kanallarının açık tutulduğunu kaydetti.

Savaşan, ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde en önemli önceliğin ortak akıl ve uzlaşıyla hareket etmek olduğunu belirterek, sürecin tüm tarafların katkısıyla olgunlaşacağına inandığını ifade etti.