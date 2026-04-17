Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, çalışanların İhtiyat Sandığı birikimlerine verilen yüzde 40 faizin yüzde 37’ye düşürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere hükümetin bu yanlışı bir an önce düzeltmesi çağrısında bulunarak, "Çalışanların birikimleri üzerinden ellerini çekmelidirler" dedi.

Hükümetin çalışanların İhtiyat Sandığı'ndaki birikimlerini eritmeye çalıştığını savunan Bıçaklı, yatırılan prim ve depozitlerin, İhtiyat Sandığı fonundan nemalandırılarak, çalışanların birikimlerinin enflasyon karşısında korunması için gereken tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.