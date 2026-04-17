Gazimağusa Belediyesi (GMB), sivrisinekle mücadelede, yıl boyunca sineklerin üreyebileceği kaynak noktaların ortadan kaldırılması için yaptığı çalışmalara devam ediyor.

Şubat ayından itibaren sulak alanlarda larva mücadelesi yapan ekipler; Çanakkale Göleti, Gülseren Göleti ile birlikte dere yatakları, sazlık alanlar, açık kuyu ve bahçe sulama havuzları, diğer havuzlar, inşaatlardaki su birikintileri gibi geniş bir alanda çevreyle uyumlu larvasit ilaçlar kullanıyor.

GMB’den verilen bilgiye göre, Gülseren Göleti ve Çanakkale Göleti’nde Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile iş birliğinde larvaların üremesine zemin oluşturan sık kamışlık alanlar temizlenirken, dere yataklarında suyun akışını sağlamak için temizlik çalışması da yapılıyor.

Hem Çanakkale hem Gülseren Göleti Şubat ayından itibaren 3 kez ilaçlanırken, göletin tamamının ilaçlanması için drone türü araçlarla ilaçlama hazırlığı da yapılıyor. Belediye, Büyük Sanayi Bölgesi, Tuzla Mahallesi, Mağusa Suriçi’nde su sarnıcı, MTG sahasının yanındaki su kanalı, su drenajlarının ilaçlamasını da tamamladı.

Larvasit ilaçlamanın yanında rutin olarak her bölge için belirlenen program çerçevesinde rögarlarda jel ilaçlaması da yapılarak haşereye karşı genel mücadele de sürdürülüyor. Mart’ın ortasından itibaren ise gezici araçlarla uçkun ilaçlaması yapılıyor.

GMB Sağlık Şubesi Amiri İlke Soyer, kış döneminde kontrol dışı su birikintisi olan her yerde önce tespit ve larvanın üremesine zemin olan noktaların ortadan kaldırılması için çalışan ekiplerin Şubat ayından itibaren çalışmalarını larva mücadelesine yoğunlaştırdığını, larvalarla mücadelede etkili sonuçlar almayı amaçladıklarını kaydetti.

Soyer, halkın sıkıntısız bir yaz geçirmesi için yoğun çaba içinde olduklarını, doğal yaşam için tehdit oluşturmayan ve çevreyle uyumlu biyolojik ilaçlarla göletlerin her noktasının ilaçlandığını söyledi.

Soyer, sulak alanlarda sürdürülen mücadelenin yanında sivrisinek larvalarının üremesini engellemek için kent halkını, kendi yaşam alanlarında açıkta su birikintisi bırakmama konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Evlerde depo kapaklarının açık bırakılması, kova, lastik içi gibi yerlerde oluşan durağan su birikintilerinde sivrisinek larvalarının ürediğine işaret eden Soyer, kent halkının bu unsurlara dikkat ederek mücadeleye katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.