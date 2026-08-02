Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, KKTC’nin geleceğine yön verecek politikaların ele alındığı “KKTC’nin Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı”nın ilk etabının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Savaşan, geniş katılımlı ve ortak akla dayalı yapısıyla dikkat çeken üç günlük çalıştaydaki yüz yüze oturumlara yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını belirtti.

Savaşan, yazılı açıklamasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde olan yüz yüze oturumlarda, UBP’nin siyasi kadrolarının yanı sıra geçmişte partiye ve devlete hizmet etmiş isimlerle meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve farklı alanlarda uzman isimlerin bir araya geldiğini söyledi.

-"KKTC’nin geleceğine yön verecek politikalar ele alındı"

Çalıştayda, Dış Politika, Ekonomi, Maliye ve Sanayi, Gençlik, Kültür ve Spor, Turizm, Tarım, İçişleri ve Yerel Yönetimler, Bayındırlık, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Eğitim ve Yükseköğretim başlıklarında oluşturulan 10 farklı komitede kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını kaydeden Savaşan, komitelerde KKTC’nin geleceğine yön verecek politika ve proje önerilerinin ele alındığını belirtti.

-Toplam 10 komitede 122 başlık değerlendirildi

Savaşan, 32 öğretim üyesinin moderatörlüğünde gerçekleştirilen 10 komitede 122 başlığın değerlendirildiğini ifade ederek, ortaya çıkacak ortak akıl ve önerilerin UBP’nin gelecek dönem politikalarına ve seçim manifestosuna önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

-Çalıştay devam edecek

Çalıştay sonunda şekillenecek vizyon, proje ve yol haritasının yalnızca UBP için değil, KKTC’nin geleceği açısından da önemli kazanımlar ortaya koyacağına inandığını kaydeden Savaşan, çalıştayın ikinci etabının yarın başlayacağını söyledi.

Savaşan, 15 gün boyunca uzmanların katılımıyla çevrim içi komite toplantılarının devam edeceğini belirtti.