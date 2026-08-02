Polis, gece yarısı ve bu sabahın erken saatlerde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında iki alkollü sürücünün tutuklandığını, iki sürücünün de yaralandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre gece yarısı, saat 00.10 sıralarında, Gazimağusa’da Ulus Sokak’ta, Shohrat Setdarov (E-39) 142 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RH 629 plakalı kamyonla seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü araç kullanan sürücü tutuklandı.

- Yolun sağına geçti, karşıdan gelen araca çarptı

Aynı saatlerde, Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolunda, Esat Nurçin (E-44) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JG 273 plakalı salon araçla batıya seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve karşıdan gelen Yaren Erik (K-23) yönetimindeki MR 513 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken Nurçin, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

- Alsancak’ta kaza

Öte yandan bu sabah saat 03.00 sıralarında, Alsancak’ta meydana gelen kazada alkollü iki sürücü de yaralandı.

Hossein Zamanı (E-35) 68 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RE 836 plakalı çift kabin araçla anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yaparken o sırada caddede 64 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Mehmet Turgay Gören (E-42) yönetimindeki KP 795 plakalı salon aracın önünü tıkadı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan RE 836 plakalı araç, yolun güneyindeki kaldırıma çıkıp durabildi.

Kazada yaralanan iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.