İskele’de trafik ekiplerince kontrol amacıyla durdurulan 21 yaşındaki araç sürücüsü, başkasının kimliğine bürünerek trafik cezasının başka bir kişi adına yazılmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklanan şahsın ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 18:00 sıralarında meydana geldi. İskele Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü F.T.’nin (E-21) kullanımındaki başka bir şahıs adına kiralanan kiralık araca ait sözleşmeyi görevli polise ibraz ederek sözleşmede adı geçenin kimliğine büründüğü ve sahte beyanla sözleşmedeki isme trafik cezası yazılmasını sağladığı tespit edildi.

Şahıs, tutuklandı. Yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

-İzinsiz ikametten iki kişiye yasla işlem

Dün kaçak yaşamla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

- Yiğitler köyünde ağıllar bölgesinde yangın

Yiğitler köyünde ağıllar bölgesinde, dün öğlen saatlerinde çıkan yangında 40 balya yandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas edip çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.