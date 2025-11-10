Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili Ahmet Savaşan, “Kıbrıs Türk halkı için Atatürk’ün ilkeleri mücadelemizin rehberi; kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ise varlığımızın en büyük teminatıdır” dedi.

Savaşan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andığını ifade etti.

Atatürk’ün yalnızca bir ulusun kurtarıcısı değil; özgürlük, egemenlik ve çağdaşlık ideallerinin simgesi olduğuna dikkat çeken Savaşan, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” anlayışı ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözüyle ortaya koyduğu vizyonun, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temel değerlerinde de yaşadığına vurgu yaptı.

Savaşan, Atatürk’ün fikirlerinin ve mücadelesinin Kıbrıs Türk halkına her zaman yol göstermeye devam edeceğini ifade ederek, “O’nun izinde, Cumhuriyetimizin ve halkımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.