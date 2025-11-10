Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü çatısı altında Akdoğan Gençlik Merkezi Korosu kuruldu.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, müzisyen Soyhan Bilgeer şefliğinde çalışmalarına başlayan koro, “alternatif koro, pop–sanat müziği ve Kıbrıs türküsü” üzerine çalışmalar yapıyor.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, koronun kısa sürede faaliyetlerine başladığını belirterek, amaçlarının Mesarya bölgesi halkına ulaşarak geniş bir kitleye hizmet vermek olduğunu ifade etti.

Ozanoğlu ayrıca, Akdoğan Gençlik Merkezi Korosu’na katılmak isteyenlerin Gençlik Dairesi veya Akdoğan Gençlik Merkezi’ne başvurarak kayıt yaptırabileceklerini belirtti.