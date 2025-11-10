Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi’ne bağlı Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, Sürücü Eğiticisi Yazılı Eğitmenlik Sınavı’na müracaat süresini 14 Kasım mesai bitimine kadar uzattığını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, adayların yazılı sınava başvuruları sırasında aşağıda yer alan belgeleri temin etmeleri gerekiyor:

“Doğum Kayıt Belgesi (25 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olmamalıdır), son mezun olduğu okulun diploması (en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır. Yurt dışından mezun olanlar, diplomalarını Milli Eğitim Bakanlığı’nda onaylatmalıdır), Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak karakter belgesi, Polis Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek trafik sicil belgesi ve KKTC Sürüş Ehliyeti sureti”

Açıklamada, yazılı sınavların içereceği konu başlıkları ve ağırlıkları şöyle belirtildi:

“(1) Motor ve Araç Tekniği (%20 ağırlıklı, Endüstri Meslek Liseleri’nin Motor Bölümlerinde görülen konuları kapsar); (2) Trafik Yasa ve Kuralları (%60 ağırlıklı, 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası, 99/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü, 9/1988 sayılı Yol Güvenlik Yasası, 50/2000 sayılı Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası, 43/1991 Sayılı Yol ve Trafik suçlarının Davası halli ceza puanı yasası); (3) Sağlık Bilgisi ve İlkyardım (%10 ağırlıklı, Sağlık Bilgisi ve İlkyardım konularını içeren herhangi bir yayın, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın ilkyardım konularını içeren yayınları gibi), (4) Çevre: (%10 ağırlıklı, trafik ve çevre konularını içeren herhangi bir yayın.)”

-Sürücü Eğiticisi Yazılı Eğitmenlik Sınavı 20 Kasım’da

Sürücü Eğiticisi Yazılı Eğitmenlik Sınavı’nın ise 20 Kasım’da, saat 14.00’da Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda yapılacağı belirtilen açıklamada, müracaat eden adayların belirtilen tarihte ehliyet ve kimlik kartları ile ilgili salonunda hazır olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, sınavın seçmeli test şeklinde yapılacağı ve geçer notun 100 üzerinden 60 olacağı da kaydedildi.