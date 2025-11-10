Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı, Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Atatürk’ü, bir asker ya da devlet kurucusu olarak anmanın ötesinde, bir milletin yeniden doğuşuna önderlik etmiş, evrensel bir fikir ve karakter sembolü olarak anıyoruz” dedi.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Akpınar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Kasım’ın Türk milleti için yalnızca bir anma değil, aynı zamanda yeniden hatırlama ve yeniden söz verme günü olduğunu belirten Akpınar, Atatürk’ün Kıbrıs Türk halkı için tarihsel bir lider olmanın ötesinde, varoluşun, direnişin ve kimlik bilincinin de ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Akpınar, “O’nun açtığı çağdaşlık yolu, Kıbrıs Türkü’nün de kendi kaderini tayin etme mücadelesinin rehberi olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’dan yükselen istiklal meşalesi, Akdeniz’in bu yakasında da yürekleri aydınlatmıştır” diyen Akpınar, Kıbrıs Türk halkının bugün hâlâ o meşalenin ışığında varlığını, kültürünü, özgürlüğünü ve laik cumhuriyet değerlerini yaşattığını söyledi.

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözüne atıfta bulunan Akpınar, bilimin, aklın ve çağdaş eğitimin yol göstericiliğinin önemine dikkati çekerek, Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışının Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temel ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin bireyin özgürlüğünü, inancını ve düşüncesini güvence altına alan en yüce değer olduğunu dile getiren Akpınar, “Bugün bizlere düşen görev, Atatürk’ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, geliştirmek ve geleceğe taşımaktır” dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi, GAÜ Okullar Grubu ve bağlı kurumlarıyla birlikte Atatürk’ün fikirlerinin Kıbrıs Türk halkının her evinde, her okulunda, her kurumunda yaşatılması için kararlı olduklarını dile getiren Akpınar, “Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu Atatürk’ün bizlere bıraktığı o büyük mirasa borçluyuz” ifadelerini kullandı.