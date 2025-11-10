KKTC’de bir haftada 19 yangın ve 34 özel servis olayı meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 03-09 Kasım tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen yangınlar sonucunda toplam 854 bin 500 TL’lik zarar oluştu.

Yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, kişiler tarafından yakma, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, temizlik amaçlı yakılan ateşin kontrolden çıkması, kahve kavurma makinesinin termostatının devreye girmemesi, araçların motor bölümünden sızan akaryakıtın sıcak aksamlarla temas ederek alev alması ve klor gazı ile sprey boyanın kimyasal reaksiyona girmesi yer aldı.

Aynı tarihlerde gerçekleşen 34 özel servis olayı kapsamında ise; araçların motor bölümlerinde, yüksek ağaçlarda, jeneratör içinde ve derin kuyularda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, apartman dairesi balkonunda mahsur kalan güvercinlerin kurtarılması, asansörde kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimleri verilmesi, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması gibi çalışmalar yapıldı.