Girne bölgesinde, sarhoşken, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen biri 30 diğeri ise 54 yaşındaki iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu’nda Kervansaray Halk Plajı’nda E.L. (E-30) 397 mlgr alkollü içki tesiri altında, Alsancak’da Akıncılar Sokak’ta H.M.(E-54) de 370 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.