(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Kasti hasar, mülke tecavüz, tecavüzkar alet taşıma, sarhoşluk, rahatsızlık çıkarma ve uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından tutuklanan İbrahim Yağmur mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29 Aralık 2025 tarihinde saat 01.40 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Girne Caddesi üzerinde kapalı vaziyette bulunan bir bankanın önünde nefesinde 125 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada, anlamsızca bağırıp rahatsızlık yaparak aynı yerde güvenlik görevlisi çalışan ve aralarında önceden husumet bulunan babası S.Y.’yi darp darp edeceği gerekçesi ile konu bankanın batıya bakan otomatik kapının giriş mekanizmasını tekme atıp hasara uğratarak içeriye girip mülke tecavüz ettikten sonra giriş kapısından kopan 300 cm uzunluğundaki alüminyum parçayı tasarrufuna kanunsuz olarak alıp iç cephede bulunan cam kapıyı da kırarak kasti hasara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının bankada 116 bin TL’lik hasara neden olduğunu açıkladı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu, şikayet üzerine olay yerine gidildiğini ve zanlının suçüstü yakalandığını ifade etti. Uğuroğlu, zanlının şiddet suçları başta olmak üzere birçok sabıkası olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Ali Yeğen ise işlenen suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, tutuklu yargı süresinin bir ay olmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.