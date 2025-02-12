Yunanistan hükümetinin olağanüstü hal ilan ettiği Santorini Adası, son deprem dalgasının en güçlü sarsıntısını Pazartesi akşamı yaşadı. 5.3 büyüklüğündeki deprem Atina'da da hissedildi.

Son depremin derinliği 17 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın tespitlerine göre Pazartesi günü TSİ 23:16'da, Salı günü TSİ 01:37'de ve Çarşamba günü de 04:14'te 5'in üzerinde depremler meydana geldi.

AFAD olası bir tsunami ve acil durumlarda uyarı amacıyla bir mobil siren sisteminin Bodrum ilçesine konuşlandırıldığını açıkladı.

26 Ocak'ta bu yana süren depremler nedeniyle en az 11 bin kişi hava ve deniz yoluyla bölgeden ayrıldı.

Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı 12 bin 800'den fazla deprem tespit edildiğini aktarıyor.

Uzmanlar büyük bir deprem olasılığının halen bulunduğunu doğruluyor.

Sarsıntıların sıklığı ve büyüklüğü nedeniyle Santorini'nin birçok yerinde küçük çapta heyelanlar meydana geldi. Yunanistan polisi, turistik adanın bazı bölümlerini sivillere kapattı.

Santorini'de en az 3 Mart'a kadar olağanüstü hal durumu devam edecek.

Yapılan incelemelerde Santorini veya Amorgos'taki binalarda herhangi bir hasar tespit edilmedi.

Santorini ve yakınındaki Amorgos ile ve diğer birkaç adada da Salı günü de okullar kapalı olacak.

- 'Umarım bu fenomen durulmaya başlar'

Yunanistan'ın kamu yayıncısı ERT kanalına konuşan Selanik'teki Aristoteles Üniversitesi'nden sismolog profesör Kostas Papazachos, Şubat ayı boyunca durumun bu şekilde devam etmesi beklentisiyle hareket edilmesi gerektiğini savunuyor.

Kostas Papazachos, "Biraz sabırlı olup beklememiz gerek. Umarım birkaç hafta sonra bu fenomen durulmaya başlar" dedi. Papazachos, büyük bir deprem olasılığının da tamamen göz ardı edilemediğini de söyledi.

Yunanistan depremle yaşama alışık bir ülke. Ancak Santorini çevresindeki depremler, büyük bir depremin artçıları olmaması haliyle de uzmanları şaşkına çeviriyor. Büyük bir deprem sonrası daha küçük ölçekte çok sayıda deprem olabiliyor. Santorini Adası, "Güney Ege Volkanik Yayı" olarak bilinen bir bölgede yer alıyor. Bölgede son büyük deprem 1950'lerde gerçekleşti.

Yunan yetkililer, son sarsıntıların volkanik aktiviteyle değil, tektonik levha hareketleriyle ilişkili olduğunu savunuyor.