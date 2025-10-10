“Cumhurbaşkanlığı iç meselelerdeki görevlerini hükümet, yerel yönetimler ve tüm kurumlarla kuracağı yapıcı diyalog içinde yürütecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa Sanayi bölgesini ziyaret ederek sanayi esnafıyla Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ile birçok milletvekili eşlik etti.

Tufan Erhürman ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı, görevleri elbette hükümet, yerel yönetimler ve tüm kurumlarla kuracağı yapıcı diyalog içinde yürütecektir.” dedi.

-“Yeşil Hat Tüzüğü uygulamasında zorluk üzerine zorluk çıkarılamaz”

Ziyaretlerde esnafın sorunlarını da dinleyen Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi ortadayken, doğrudan ticaret tüzüğünün yürürlüğe girişinin daha fazla geciktirilemeyeceğinin altını çizdi. Yeşil Hat Tüzüğü uygulamasında zorluk üzerine zorluk çıkarılamayacağına dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi ortadayken, Kıbrıslı Türk emek ve iş dünyasının dünyayla buluşması engellenemez.” dedi.

Söz konusu durumlar için yapılması gerekenin öncelikle diplomasi ve diyalog olduğuna işaret eden Erhürman, “Yalnızca Cumhurbaşkanlığı eksenli bir çabayla değil, bilim insanlarının, iş insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm mekanizmaların aktif biçimde kullanılacağı bir diplomasiyle…” diye konuştu.

-“Danışman atamaları, Cumhurbaşkanı’nın iç meselelerde yeni projeleri hayata geçirme iradesinin somut bir ifadesidir”

Cumhurbaşkanı’nın yürütmenin pek çok alanında danışmanlarının olduğunu anımsatan Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Danışman istihdamı, o alanlarda faaliyet gösterilmeyecek, projeler hazırlanmayacak, ilgili bakanlarla ve başbakanla eşgüdüm sağlanmayacaksa kamu maliyesi açısından gereksiz bir ek yükten başka bir şey değildir. Danışman atamaları aslında, cumhurbaşkanının iç meselelerde çözüm üretme ve yeni projeleri hayata geçirme iradesinin somut bir ifadesidir. Ayrıca ülkedeki yolsuzluk, usulsüzlük, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti gibi iddialar konusunda Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı gibi makamlarla siyaset üstü ve doğrudan ilişkisi bulunan cumhurbaşkanlığının bu alanlarda da etkin işlev görmesi doğaldır.”

