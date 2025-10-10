Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaretinde, “Amacım sadece Cumhurbaşkanı olmak değil. Beş yıldır bu ülkede unutturulanı yeniden hayata geçirmek; o makamda gerçekten Cumhurbaşkanlığı yapmaktır” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Turgay Yılmaz başkanlığındaki Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Buluşmada Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, bir kişinin ve çevresindeki dar bir grubun makamı, sarayı, köşkü değildir. Bu halkın tüm kesimlerinin evidir” dedi.

Tufan Erhürman’a etkinlikte CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve birçok milletvekili eşlik etti.

-“Cumhurbaşkanlığının kapısı tüm kesimlere açık olacak”

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığının kapısının, çocuklara, gençlere, engellilere, kadınlara, emekçilere, üretenlere, bu halkın tüm kesimlerine açık olacağının altını çizdi. “Çalışmayan, üretmeyen, bu halkın gailesini çekmeyen, sorumluluk üstlenmeyen bir Cumhurbaşkanlığı değil elbette aklımızdaki” diyen Erhürman, beş bomboş yılın geride kaldığını söyledi.

“Neden Cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz?” diye sorular aldığına işaret eden Erhürman, “Cevabım çok net. Benim için siyaset, bir makam elde etmek için değil; halkla birlikte bir şey başarmak içindir. Amacım sadece Cumhurbaşkanı olmak değil. Beş yıldır bu ülkede unutturulanı yeniden hayata geçirmek; o makamda gerçekten Cumhurbaşkanlığı yapmaktır” dedi.

-“Yorgunuz ama asla yılgın değiliz”

24 saat ışıkları sönmeyen bir Cumhurbaşkanlığı’na ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının halkın evi olacağını vurguladı ve “Orada birlikte konuşacak, birlikte karar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk halkı ve bu ülke yeniden kendisiyle gurur duyacak… Yorgunuz ama asla yılgın değiliz. Büyüklerimizin verdiği mücadeleye saygımız, çocuklarımıza, torunlarımıza duyduğumuz sonsuz sevgimiz umudu her şeye karşın yüreklerimizde sıcak tutmamızı bir görev haline getiriyor. Görevimizin bilincindeyiz.” diyen Erhürman, bu güzel ülkeyi çok güzel yöneteceklerini belirtti. Halkın derdiyle dertlenen bir Cumhurbaşkanlığı’nı hep birlikte yaratacaklarının altını çizen Erhürman, “Öz güvenimiz tam. Ben gençlerimize ve halkıma güveniyorum. Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız ve hep birlikte yöneteceğiz. Kıbrıs Türk halkı ve bu ülke yeniden kendisiyle gurur duyacak.” diye ekledi.