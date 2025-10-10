Ufuk Planlama Şirketi’nin Kent Orman Yaşam Atölyesi Multidisipliner Mekânsal Planlama Eğitimi bu yıl “Dirençli ve Yeşil Lefkoşa” temasıyla başladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, 13 Ekim’e kadar sürecek çalıştay, Lefkoşa Türk Belediyesi, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası iş birliğiyle başkent Lefkoşa’da düzenleniyor.

Merkez Lefkoşa’da başlayan çalıştaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Azerbaycan’daki beş üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Orman Mühendisliği bölümlerinden öğrenciler katılıyor.

Açılış konuşmalarının ardından farklı disiplinlerden birer öğrencinin yer aldığı üç ayrı grup oluşturularak, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin belirlediği alanlarda saha incelemeleri yapıldı.

-Harmancı: “Dirençli şehir vizyonu Lefkoşa’nın geleceğini şekillendiriyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, şehirlerin geleceğini inşa edecek bu tür çok disiplinli eğitimlerin önemine vurgu yaptı. Şehirlerin dirençliliğini esas alan bu eğitimin 4'üncüsünün Lefkoşa’da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Harmancı, “Emeği geçen tüm kurum ve eğitmenleri kutluyorum” dedi.

-Dr. Nejla Kılınç: “Dayanıklı şehirler ancak birlikte planlanır”

Ufuk Planlama Şirketi’nin kurucusu ve projenin koordinatörü Dr. Nejla Kılınç da, Multidisipliner Mekansal Planlama Eğitimi'nin şehirlerin öngörülemeyen krizlerle baş edebilmesinin ancak şehir tasarımında söz sahibi ve etkili olan mesleklerin iş birliği ve ortak çalışması ile olabileceği fikriyle geliştirildiğini belirtti.

Çalıştay açılışında projede iş birliği yapılan Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Buket Asilsoy ile Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden de konuşma yaptı.

Öğrenciler, Lefkoşa’nın yeşil altyapısını güçlendirmek, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmak ve daha sürdürülebilir bir şehir vizyonu geliştirmek amacıyla hazırladıkları projeleri 13 Ekim Pazartesi günü jüriye sunacaklar.

Kent Orman Yaşam Atölyesi'nin öğrencileri ayrıca, 12 Ekim Pazar günü yapılacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’na katılacak.