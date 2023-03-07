“Kadınların şiddete maruz kalmadığı, istismar edilmediği, ayrımcılığa tabi tutulmadığı bir dünya hepimiz için mümkündür”

Maliye Bakanı Alişan Şan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, hayatı her noktasında cesaretleriyle ilham veren tüm kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Şan, bir ülkenin her alanda güçlü ve refah seviyesinin iyi durumda olabilmesinin ancak kadın-erkek ayrımını yapmadan, eşit haklar sağlamakla mümkün olacağını kaydetti.

Şan mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Kadın ana, eş, evlat, hayattır… Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında, Kıbrıs’ta varoluş mücadelesinde yer almış, vatan savunmasında destanlar yazmışlardır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da; bilimden edebiyata, ekonomik hayattan siyasete, sanattan spora, yaşamın her alanında ülkemizin gelişmesine katkı ve emekleri kutsaldır.

Bir ülkenin her alanda güçlü ve refah seviyesinin iyi durumda olabilmesi ancak kadın-erkek ayrımını yapmadan, eşit haklar sağlamakla mümkündür. Kadınların sosyal statülerinin iyileştirilmesi, yaşamın her alanında daha güçlü temsil edilmesi, bireysel hak ve özgürlükleri konusunda bilinçlendirilmesi, toplumsal mücadelede daha cesur davranabilmeleri için gerekli teşvik ve desteğin verilmesi hayati önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle 6 Şubat’ta Anavatan Türkiye’de yaşanan, ülkemizi de yasa boğan asrın en büyük deprem felaketinde, eşini, evladını, ailesini kaybeden kadınlarımıza sabırlar diliyor, Anadolu’da ve Kıbrıs’ta milli mücadele ve varoluş yıllarında destanlar yazan, cesaretleriyle bugün hâlâ ilham veren kahraman Türk kadınlarını saygıyla selamlıyor ve anıyor, şiddetin her türlüsünden uzak, yaşamın her alanında eşit ve özgür yarınlar diliyorum.”