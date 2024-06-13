Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüşülen İsias Otel davasının üçüncü duruşması ardından aileler bugün öğle saatlerinde yurda döndü.

Daha önceki duruşmalarda dinlenmeyen aile ve tanıkların söz aldığı dünkü duruşmada, avukatlar mütalaalarını sunarak, taleplerini dile getirmiş ve mahkeme ara kararlar almıştı.

Mahkeme, tutulu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

Mahkeme ayrıca hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlileri dosyalarının akıbeti öğrenilerek, 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanacak bilir kişi raporunun beklenmesi kararı almıştı.

Mahkeme bir sonraki duruşma tarihini de 22 Ekim olarak bekirlemişti.