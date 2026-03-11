Çatalköy–Esentepe Belediyesi, Cassina Investment Ltd. ve Esentepe Kurtuluş Kültür ve Spor Kulübü arasında “Spor ve Rekreasyon Alanı Geliştirme İş Birliği Çerçeve Protokolü” imzalandı.

Protokole, Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Cassina Investment Ltd. Direktörü Eser Sonat ve Esentepe Kurtuluş Kültür ve Spor Kulübü Başkanı İbrahim Beyazbayram imza attı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol kapsamında, Esentepe bölgesinde kulüp mülkiyetinde bulunan arazi üzerinde spor, rekreasyon ve sosyal alanlarda tesislerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Halı saha, spor salonu ekipmanları, yürüyüş parkurları, sosyal alanlar ve sınırlı sayıda konaklama birimlerinin yer alması planlanan tesislerde, ayrıca spor kampları, futbol organizasyonları ve gençlik faaliyetlerinin de düzenlenmesi öngörülüyor.

Projenin koordinasyon ve geliştirme süreci Evergreen Developments Group tarafından yürütülecek; arazi kullanım şartları ve işletme modeli ise daha sonra hazırlanacak detaylı sözleşme ile belirlenecek.

- Kırok: “Esentepe yalnızca futboluyla değil, spora verdiği değer ve halkın spora bakışıyla önemli bir yer”

İmza töreninde konuşan Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, projenin uzun zamandır kurulan bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu belirterek projeye katkı koyan Eser Sonat ve İbrahim Beyazbayram’a teşekkür etti.

Gençlerin spor aracılığıyla hayal kurmasının önemine dikkat çeken Kırok, gençlerin yurt dışında oynayan sporcuları gördüğünde “Bir gün ben de olabilir miyim?” diye düşünmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Esentepe’nin yalnızca futboluyla değil, spora verdiği değer ve halkın spora bakış açısıyla da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kırok, kulübün geldiği noktadan, sahada ortaya koyduğu mücadeleden, teknik ekipten ve yönetimin yürüttüğü çalışmalardan memnun olduklarını söyledi.

Futbolun heyecanı ve dinamizmiyle birlikte farklı duygular barındırdığını belirten Kırok, kulübün spora verdiği değerin ve ortaya koyduğu çalışmaların büyük önem taşıdığını kaydetti.

Proje sayesinde yurt dışından birçok büyük kulübün altyapı takımlarının ülkeye gelmesinin mümkün olacağını ifade eden Kırok, bu ziyaretlerin yerli sporcuların yerinde izlenmesine ve yeni oyuncuların keşfedilmesine imkan sağlayacak önemli bir kapı açacağını söyledi.