Ercan Devlet Havaalanı ve çevresinde uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla; Akıncılar, Kırklar, Gaziköy, Balıkesir, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç ve Dilekkaya ile Balıkesir köyleri ve civarında dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulması yasaklandı.

Polis açıklamasında yasağın ikinci bir duyuruya kadar süreceği belirtildi.

"Aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak" denilen açıklamada yasağa tüm kişi ve kuruluşların titizlikle uyması istendi.