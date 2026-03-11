Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgede son dönemde yaşananların KKTC’yi olumsuz etkilememesi için Türkiye’nin gerekli tüm adımları attığını kaydetti.

Bölgede karşılıklı atılan füzelerin Kıbrıs’ı da potansiyel hedef haline getirdiğini söyleyen Kurtulmuş, bu nedenle Kıbrıs’ta F-16 uçaklarının konuşlandırıldığını belirterek, Türkiye’nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu heytini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu heyetinde KKTC–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, KKTC–Türkiye Dostluk Grubu Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, KKTC–Türkiye Dostluk Grubu Üyeleri CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve YDP Milletvekili Talip Atalay yer aldı.

TBMM’de yer alan görüşmede Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu heytine KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da eşlik etti.

-Kurtulmuş: “Kıbrıs’taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelerin KKTC’yi olumsuz etkilememesi için Türkiye’nin gerekli tüm adımları attığını kaydeden Kurtulmuş, bölgede karşılıklı atılan füzelerin Kıbrıs’ı da potansiyel hedef haline getirdiğini söyledi. Bu nedenle Kıbrıs’ta F-16 uçaklarının konuşlandırıldığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye’nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkını yok sayan hiçbir yaklaşımın kabul edilemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, iki devletli çözüm vizyonunun uluslararası platformlarda gündemde tutulmasının önemli olduğunu söyledi.

-Canaltay: “Türkiye tarafından gönderilen F-16 uçakları Kıbrıs Türk halkına güven verdi”

KKTC–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da parlamentolar arası ilişkilerin ve dostluğun önemine değindi. Son dönemde bölgede yaşanan savaş ve gerilimlerin yarattığı endişeye dikkat çeken Canaltay, özellikle son gelişmeler nedeniyle Doğu Akdeniz’in bir savaş bölgesi görünümü kazandığını ifade etti.

Türkiye’ye Kıbrıs Türk halkına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Canaltay, Türkiye tarafından gönderilen F-16 uçaklarının Kıbrıs Türk halkına güven verdiğini söyledi.

Canaltay, Doğu Akdeniz’deki enerji hatları ve uluslararası ticaret yolları dikkate alındığında Kıbrıs’ın jeopolitik öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Canaşltay, Türkiye’nin KKTC’nin tanınması konusunda ortaya koyduğu kararlı tutumun büyük önem taşıdığını da ifade etti.

İki devletli çözüm vizyonunun Kıbrıs Türk tarafı için temel bir yaklaşım olduğunu kaydeden Canaltay, bölgede yaşanan savaşların sona ermesi ve barışın hâkim olması temennisinde bulundu.