Çatalköy'de izinsiz ağaç kesip, izinsiz ateş yakan bir kişiye 3 asgari ücret tutarında para cezası kesildi.

Orman Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, izinsiz ağaç kestiği, izinsiz motorlu zincir testere kullandığı ve ormanlık alanda izinsiz ateş yaktığı belirlendiği bahse konu şahsa Fasıl 60 Orman Yasası tahtında suç raporu düzenlenip, para cezası verildi.

Açıklamada, ormanların korunması ve yangın riskinin önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, vatandaşların bu tür olayları Alo 177 ihbar hattı üzerinden yetkililere bildirebileceği hatırlatıldı.