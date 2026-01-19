Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, kamu görevlileri davasından çıkan karar için “Vicdanlarınız tutsak, kalemleriniz esir” değerlendirmesinde bulundu.

Aileler, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin karar duruşmasının ardından Gaziantep’e geldi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği kararın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, hukukun talimatla konuşamayacağını, aksi takdirde hukuk diplomalarının artık bir kağıt parçası olacağını ve yırtılıp atılması gerektiğini belirtti.

“Vicdanlarınız tutsak, kalemleriniz esir." denilen açıklamada, kararların cebe konularak sözde duruşma yapıldığı iddia edildi.