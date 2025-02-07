Din İşleri Başkanlığı, Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve vatandaşlar için Gazimağusa Fazıl Polat Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okuttu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Din İşleri Başkanı Hakan Moral, Fazıl Polat Paşa Camii Kütüphanesi'nde düzenlenen anma programına katıldı. Felaketin ikinci yıl dönümü dolayısıyla dün saat 16.30’da başlayan programda, Kur’an-ı Kerim, ilahi, salavat ve Mevlid-i Şerif okundu.

Mevlide yakınlarını kaybeden vatandaşların yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, bürokratlar ve belediye başkanları da katıldı.

Programın sonunda dua eden Din İşleri Başkanı Hakan Moral, "Peygamberimizin (s.a.v) bir hadis-i şerifinde ‘Bütün zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayınız’ buyuruluyor. Bugün burada, cennet çiçeği yavrularımızı, öğretmenlerimizi, velilerimizi, anavatan Türkiye'deki deprem şehitlerimizi anıyoruz. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim’i ruhlarına hediye ediyoruz. Allah'ım, taşıyamayacağımız hiçbir yükü bizlere yükleme Ya Rabbim." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda lokma ve çay ikramı yapıldı.