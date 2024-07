SALAMİS PORT LTD ÖZELLEŞECEK LİMANLARA SAHİP ÇIKIYOR

Ergün Yahat

Mağusa ve Girne limanlarında yük elleçleme (yük indirme ve bindirme) işlerini yürüten liman işçileri şirketi 19 Ekim 2024 tarihinden sonra devletin limanlar için ihaleye çıkacağı öğrenilirken, ihaleye katılacak olan bazı şirketler yanında yabancı şirketlerin de katılacağı için Salamis Port Ltd olarak kurulan şirket limanlar bizim gelin sahip çıkalım sloganı ile limanda çalışan yıllardır liman işlerini yapan ve bu limandan geçinen insanlar yani gemi sahipleri, acenteler, komisyoncular, kamyoncular, tersane, vs. birleşip bu ihaleye girmek için SALAMİS PORT LTD. ismi ile şirket kurup bu ihaleye gireceğiz.

Amacımız Mağusa limanının gelişmesi ve yenilenmesidir. Uluslararası bir liman haline getirmektir. Öncelikle kâr amaçlı bir şirket olmadığımızı, devlete de bu gelirden pay vereceğimizi geriye kalan kârın kesinlikle Mağusa ve Girne limanlarının yenilenmesi için kullanılacağız.

Özellikle Mağusa limanına yıllardır hiç bir yatırım yapılmamıştır. Yolları, binaları, rıhtımı, güvenliği (kamera sistemleri) ambarları her şey çok kötü durumda ve içler acısıdır. Bunları sıra ile düzeltmek bizim ilk hedefimiz olacaktır.