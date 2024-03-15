Her Daim Doğa Dostları Grubu, çam kese böceklerinin popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirme etkinliği düzenliyor.

Taşkent Doğa Parkı, Karpaz Dostları Derneği, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Toplumsal Varoluş Derneğinin destek verdiği etkinlik yarın 07.00-08.00 saatlerinde yapılacak. Etkinlik, halka açık olacak.

Her Daim Doğa Dostları Grubu’ndan yapılan açıklamada, 2019’da da bu ormanların iki bölgesine kuş yuvası yerleştirildiği ve pandemi sonrası yapılan kontrollerde olumlu sonuç alındığını kaydedildi.

- “Ormanlara kuş yuvası yerleştirmenin yararları nelerdir?”

Doğal yaşamın desteklenmesi ve ekosistem dengesinin korunması için önemli bir uygulama olan kuş yuvası yerleştirmenin birçok yararı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu yararlar şöyle sıralandı:

“Biyoçeşitliliği artırır, böcek kontrolünü sağlar, tohum dağılımını artırır, ekosistem hizmetlerini güçlendirir, eko turizmi destekler, doğal dengenin korunmasına yardımcı olur, koruma çalışmalarına destek verir, eğitim ve araştırmayı teşvik eder.”

Kuş yuvalarının orman ekosistemlerinde sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının ekosistem sağlığını ve biyoçeşitliliği destekleme potansiyelinin vurgulandığı açıklamada, kuş yuvası yerleştirme sürecinin dikkatlice planlanması ve doğal koşullara uygun olması gerektiği kaydedildi.